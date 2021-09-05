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Даже спутниковые снимки российского подводного беспилотника «Посейдон» внушают животный ужас у британских журналистов. В полном соответствии с пословицей «У страха глаза велики», репортеры издания Daily Express заявляют об испытанном страхе после просмотра фотографий.

Авторы пишут, что российская торпеда «размером с автобус» оснащена не только атомной энергетической установкой, но еще и ядерной боеголовкой. Поэтому когда она взорвется у побережья Великобритании или неподалеку от группировки британских кораблей, шансов на выживание не будет ни у кого.

Также эксперты оценивают конструкцию беспилотника. Они заявляют, что «Посейдон» способен очень быстро перемещаться под водой и погружаться на большую глубину. Это превращает его в опасное оружие, которое невозможно обнаружить с помощью радаров и гидролокаторов.

Авторы напомнили, что РФ уже построила подводную лодку «Белгород». Именно эта АПЛ станет носителем для «ужасающей торпеды».

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