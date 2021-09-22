Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британское издание The Telegraph посвятило очередную публикацию энергетическому кризису, в котором Лондон продолжает винить Россию. Он считает, что если Москва не откажется транспортировать газ через украинскую ГТС и через Польшу, то все вернется на круги своя.

Кроме того, важным фактором для решения кризиса журналисты назвали промышленный спад в Китае. Как показывает практика, это приводит к уменьшению спроса на газ в Азии, поэтому он в больших объемах транспортируется в Европу.

Читательница издания Diana Durham в комментариях написала, что Лондону просто нужно меньше подражать Соединенным Штатам:

«Как насчет того, чтобы использовать дипломатию для укрепления отношений с Россией, вместо того чтобы следовать примеру США в отношении России, словно она все еще является СССР?», – предложила он простое решение проблемы.

Ее поддержали и другие пользователи, которые считают, что если Лондон не помирится с Москвой, дела его будут плохи:

«Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй!» — поинтересовался комменатор Ci Tri.

Также некоторые читатели отметили, что Британия вкладывает огромные деньги в оборону, хотя потенциальный противник может легко ее уничтожить, просто перекрыв газовый вентиль.

Вам может понравиться

Украинские силовики при обстреле Ясиноватой из минометов повредили газопровод

В результате серии минометных ударов ВСУ по населенному пункту Ясиноватая поврежден газопровод на территории училища №69. Украинские военные выпустили не менее 15 мин, причем большинство из них легло как раз

Sohu: У России есть способы “взлома” защиты американских авианосцев

В распоряжении России есть эффективные способы уничтожения американских авианосцев, пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации уточняют, что часть из них была придумана еще во времена СССР, но и независимая РФ

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес дали первое совместное интервью после воссоединения

Голливудский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес недавно приняли участие в интервью с изданием ADWEEK. Как отмечается, это их первое совместное интервью после того, как они возобновили отношения. В
  • Анна
  • 21.09.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 сентября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 22 сентября – пасмурно, до 13 °C |