Британское издание The Telegraph посвятило очередную публикацию энергетическому кризису, в котором Лондон продолжает винить Россию. Он считает, что если Москва не откажется транспортировать газ через украинскую ГТС и через Польшу, то все вернется на круги своя.

Кроме того, важным фактором для решения кризиса журналисты назвали промышленный спад в Китае. Как показывает практика, это приводит к уменьшению спроса на газ в Азии, поэтому он в больших объемах транспортируется в Европу.

Читательница издания Diana Durham в комментариях написала, что Лондону просто нужно меньше подражать Соединенным Штатам:

«Как насчет того, чтобы использовать дипломатию для укрепления отношений с Россией, вместо того чтобы следовать примеру США в отношении России, словно она все еще является СССР?», – предложила он простое решение проблемы.

Ее поддержали и другие пользователи, которые считают, что если Лондон не помирится с Москвой, дела его будут плохи:

«Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй!» — поинтересовался комменатор Ci Tri.

Также некоторые читатели отметили, что Британия вкладывает огромные деньги в оборону, хотя потенциальный противник может легко ее уничтожить, просто перекрыв газовый вентиль.