Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польским властям нужно меньше думать о вторжении российских войск, вероятность которого равна нулю, а больше заниматься решением внутренних проблем, считают жители страны. В комментариях в издании wPolityce они жестко раскритиковали депутата Европарламента Янину Охойскую, которая вновь подняла тему приобретения Варшавой у США 250 танков «Абрамс» и заявила, что без этих боевых машин Польша уязвима перед «российской агрессией».

Многие пользователи напомнили командные учениях, на которых армия РФ «захватила» всю страну за 36-48 часов. Они отметили, что с такой властью, как партия «Право и справедливость» президент РФ Владимир Путин справится гораздо быстрее и дойдет до Варшавы всего за сутки.

Также поляки считают, что вместо покупки танков, которые никак не повлияют на обороноспособность страны, власти должны обеспечить медсестер хорошими зарплатами. Впрочем, эту идею поддержали не все. К примеру, Kurdesz считает, что высокооплачиваемые медсестры вряд ли смогут защитить Польшу в случае войны.

Вам может понравиться

Китай продемонстрировал палубный истребитель шестого поколения на базе российского Су-47

На международном авиасалоне Airshow China-2021, который проходит в Чжухае, Китай представил палубный истребитель шестого поколения. Российские эксперты портала Avia.Pro рассказали, что макет самолета выглядит футуристично, однако отметили, что он очень

Эксперты Sohu не дали США очернить российские двигатели

Критика российских авиадвигателей со стороны США не имеет под собой никаких оснований, заявили китайские эксперты издания Sohu. Они отметили, что Вашингтону лучше обращать больше внимания на свою авиацию и на

В США рассказали об усталости от Украины

Президент США Джо Байден не захотел включать Украину в список тем, которые Соединенные Штаты должны обсудить с Россией, рассказал бывший советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. Он пояснил, что одна из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 29 сентября – пасмурно, до 17 °C |