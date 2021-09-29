Польским властям нужно меньше думать о вторжении российских войск, вероятность которого равна нулю, а больше заниматься решением внутренних проблем, считают жители страны. В комментариях в издании wPolityce они жестко раскритиковали депутата Европарламента Янину Охойскую, которая вновь подняла тему приобретения Варшавой у США 250 танков «Абрамс» и заявила, что без этих боевых машин Польша уязвима перед «российской агрессией».

Многие пользователи напомнили командные учениях, на которых армия РФ «захватила» всю страну за 36-48 часов. Они отметили, что с такой властью, как партия «Право и справедливость» президент РФ Владимир Путин справится гораздо быстрее и дойдет до Варшавы всего за сутки.

Также поляки считают, что вместо покупки танков, которые никак не повлияют на обороноспособность страны, власти должны обеспечить медсестер хорошими зарплатами. Впрочем, эту идею поддержали не все. К примеру, Kurdesz считает, что высокооплачиваемые медсестры вряд ли смогут защитить Польшу в случае войны.