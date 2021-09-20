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Украина похожа на маленького пуделя, который годами пытается лаять на большого медведя, выбиваясь из сил и надеясь, что когда-нибудь он все же сумеет кого-то напугать, написал французский читатель издания Le Figaro. Так он прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о нарушениях Россией международного права из-за голосования на выборах в Госдуму жителей Донбасса и Крыма.

Французские читатели заявили, что Кулеба не прав. Крым воссоединился с РФ и является ее территорией, поэтому никаких претензий по нему у Киева быть не может. Что касается Донбасса, то граждане России имеют полное право голосовать на выборах, находясь в любой стране мира.

«Послушайте… Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – привел простой пример пользователь Ted001001001004.

Другой читатель доступно объяснил, почему так бесится Украина:

«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях… Какая подлая страна», – написал он под статьей.

«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими. Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – высказал свое мнение комментатор под ником Ja9978.

Пользователь JC PPP назвал Украину «бывшей провинцией» СССР, а также написал, что ей стоило бы провести референдум в других регионах страны, чтобы понять, что далеко не все хотят оставаться ее гражданами.

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