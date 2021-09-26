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Американские пользователи интернет-ресурса Fox News подвергли жесткой критике Джо Байдена, лидера США, сравнившего прессу страны с индийскими СМИ.

В рамках встречи с Нарендрой Моди, руководитель индийского кабмина, лидер США в шутку заявил, что индийские журналисты ведут себя намного лучше американских, предупредив своего гостя, что местные сотрудники СМИ не станут спрашивать его по существу. Он порекомендовал ему и вовсе не отвечать представителям прессы.

Многих американцев возмутило подобное поведение. Они отметили, что Байден ругает собственную страну, главой которой является. Некоторые посчитали, что он вел себя как диктатор, покусившись на свободу слова в США. Один из читателей отметил, что своими высказываниями президент показал желание взять по контроль все население государства.

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