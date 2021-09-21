Читатели Fox News высказались по поводу ухудшения отношений между США и Францией.

Как сообщается, недавно США, Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение AUKUS. В связи с этим Австралия расторгла крупный контракт с Францией на покупку подлодок. Затем Париж отозвал своего посла из США.

Один из читателей отметил, что Байдену необходимо было восстанавливать отношения с союзниками. Однако всего лишь за девять месяцев он нанёс много вреда и если он останется на весь срок, то у США, возможно, больше не останется союзников. Другой читатель издания отметил, что у них есть Разделённые Штаты Америки, а теперь Байден работает над Европой.

Впрочем, также было заявлено, что произошедшее является виной Франции, так как она нарушила условия контракта. Отмечается, что бюджет контракта был увеличен чуть ли не в два раза, а строительство заметно отставало от графика. Также подлодки предполагалось строить в самой Австралии, но после заключения контракта оказалось, что строить их будут во Франции, для чего были созданы тысячи рабочих мест.

Ранее премьер-министра Австралии заявил, что разрыв контракта с Францией отвечает национальным интересам. В стране пришли к выводу, что им не нужны дизель-электрические субмарины.