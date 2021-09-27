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Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью о стремлении Украины вступить в Североатлантический альянс. Также журналисты рассказали об учениях «Объединенные усилия» и Rapid Trident («Быстрый трезубец»), которые Киев проводит на своей территории вместе с НАТО.

Портал написал, что желание Украины попасть в НАТО закреплено в Конституции, однако немецкие читатели считают, что Киев слишком уж размечтался.

«Украину никогда не возьмут в НАТО, так как в этом нет необходимости. США и Альянс без этого могут пользоваться всеми украинскими ресурсами — воздушным пространством, аэродромами и казармами. Государства НАТО снабжают Украину оружием и свободно могут размещать на ее территории свои системы вооружения. А если конфликт с Россией будет развиваться в нежелательном направлении, то НАТО может свернуть всю свою деятельность на Украине без всякого риска для себя, ведь альянс не брал на себя обязательств помогать», – считает читатель Aleksander.

Также многие пользователи порекомендовали Киеву повнимательнее присмотреться к Афганистану, который был примерно в такой же ситуации.

«Восхититься успехами богатого покровителя Украины мы можем в Афганистане», – иронично заметил LeaS.

Еще один комментатор напомнил, как все причастные к операции в Афганистане мчались на всех парах к аэропорту, а также набивали деньгами вертолеты и автомобили, сбегая из страны куда глаза глядят.

Россия считает провокационными маневры НАТО на территории Украины. Она постоянно заявляет об угрозе со стороны Альянса и обещает ответить на те действия, которые будут нести в себе потенциальную опасность для национальных интересов РФ.

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