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Британское издание Daily Mail опубликовало статью о трехдневном выезде президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу на отдых в Сибирь. Публикация, сопровождаемая фотографиями, заинтересовала читателей из Великобритании.

Подавляющее большинство пользователей в комментариях под публикацией, переведенной порталом “ПолитРоссия”, написали, что настоящий лидер должен выглядеть именно так, как российский президент. Несмотря на возраст он здоров и бодр, благодаря чему твердо держит страну в руках и контролирует ее границы.

Также пользователи сравнили Путина с американским лидером Джо Байденом, который то падает несколько раз подряд на трапе самолета, то смешит весь мир «увлекательным» процессом поедания мороженого, то забывает важные вещи, о которых говорил минуту назад.

Также один из читателей написал, что Путин должен научить британского премьера Бориса Джонсона управлять страной, так как у него не получается делать это самостоятельно.

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  • Анна
  • 25.09.2021
  • читать 1 минуту
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