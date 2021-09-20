Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели Daily Mail раскритиковали политику своих властей из-за грядущей зимы.

Так, сообщается, что в Европе в последнее время весьма высокий спрос на газ, что привело к сильному увеличению его стоимости. Также в Великобритании наблюдается дефицит запасов газа. Другие источники энергии вырабатывают не так много энергии, сколько требуется.

Министр Великобритании по делам бизнеса Квази Квартенг заявил, что дефицита тепла в стране не будет. При этом он обвинил в повышении стоимости газа действия России. Отмечается, что Европарламент обратился в Еврокомиссию и попросил организовать расследование в отношении «Газпрома», который «манипулирует газовым рынком».

Однако британцы министру не верят. Они считают, что виноват в этой ситуации Лондон, который годами создавал образ врага из России. Так, было заявлено, что Запад уже долгое время сознательно изолировал Россию и теперь стали видны последствия этой глупости.

Также было заявлено, что заявления о том, что локдаунов больше не будет, означают новые локдауны. Таким образом, раз сейчас заверяют, что отключения электроэнергии не произойдёт, то британцам нужно делать запасы свечей и еды.

Ранее мы сообщали, что Германия находится на пороге энергетического кризиса и запасов газа в хранилищах почти не осталось. Избежать этого можно, если в скором времени начнёт работать “Северный поток-2”.

Вам может понравиться

Военный эксперт рассказал о действиях России после запуска «Северного потока – 2»

Игорь Коротченко, эксперт по военным вопросом и журналист, рассказал, что следует сделать РФ с Украиной, после того как будет запущен «Северный поток – 2». Согласно его словам, Москве необходимо полностью

КНДР испытала ракетную систему железнодорожного запуска

Официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA сообщило, что ракеты во время учений в центральном горном районе страны в них «принял участие ракетный полк железнодорожного базирования с задачей поразить целевой район

Ученый Дикий предсказал превращение Украины в большую пустыню

Евгений Дикий, украинский исследователь, в рамках недавнего телеэфира, заявил, что степные области Украины в будущем трансформируются в настоящую пустыню. Согласно его словам, из-за ошибочной распашки и жесткой эксплуатации имеющихся в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – ясно, до 15 °C | Королев: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 24 °C | Подольск: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 21 °C |