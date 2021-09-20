Читатели Daily Mail раскритиковали политику своих властей из-за грядущей зимы.

Так, сообщается, что в Европе в последнее время весьма высокий спрос на газ, что привело к сильному увеличению его стоимости. Также в Великобритании наблюдается дефицит запасов газа. Другие источники энергии вырабатывают не так много энергии, сколько требуется.

Министр Великобритании по делам бизнеса Квази Квартенг заявил, что дефицита тепла в стране не будет. При этом он обвинил в повышении стоимости газа действия России. Отмечается, что Европарламент обратился в Еврокомиссию и попросил организовать расследование в отношении «Газпрома», который «манипулирует газовым рынком».

Однако британцы министру не верят. Они считают, что виноват в этой ситуации Лондон, который годами создавал образ врага из России. Так, было заявлено, что Запад уже долгое время сознательно изолировал Россию и теперь стали видны последствия этой глупости.

Также было заявлено, что заявления о том, что локдаунов больше не будет, означают новые локдауны. Таким образом, раз сейчас заверяют, что отключения электроэнергии не произойдёт, то британцам нужно делать запасы свечей и еды.

Ранее мы сообщали, что Германия находится на пороге энергетического кризиса и запасов газа в хранилищах почти не осталось. Избежать этого можно, если в скором времени начнёт работать “Северный поток-2”.