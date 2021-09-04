У боевиков, которые никак не могут распрощаться с привычкой стрелять в воздух, руководство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) будет отбирать оружие. Также их сурово накажут, говорится в официальном заявлении радикального движения.

Специальные распоряжения, относящиеся к любителям пострелять в воздух, выпустил заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб. В нем сообщается, что подобные «салюты» повлекут за собой привлечение стрелявшего к ответственности, а также конфискацию у него оружия.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу после получения контроля над провинцией Панджшер боевики устроили традиционный салют со стрельбой из автоматов в воздух. В результате празднования погибло четыре человека, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.