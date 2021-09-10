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На Украине – очередная паника, связанная со скорым «вторжением России». О нем уже высказался Главком ВСУ Валерий Залужный. Теперь голос подал и бывший исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов.

Он не просто рассказал о том, что «над Украиной нависает российская угроза», но и придумал план для РФ как лучше напасть на соседнее государство.

Турчинов считает, что если «Россия вынашивает планы» для нападения на Украину, то лучше всего делать это с территории Беларуси. Можно даже воспользоваться учениями «Запад-2021». Так российские танки, по мнению бывшего секретаря СНБО и улетевшего на свалку истории политика, смогут быстрее выйти в тыл ВСУ и быстро разгромить «противника».

Напомним, что после бегства из страны президента Виктора Януковича в 2015 году именно Турчинов исполнял обязанности главы государства. Последние несколько лет он лишь периодически появляется на широкой публике, чтобы в очередной раз повторить свою мантру о «нависающей над Украиной угрозе».

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