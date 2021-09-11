Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что Россия намеревается окружить страну с трёх сторон. Об этом он сообщил в публикации для издания «Газета.ua».

На то, что Москва запланировала окружить Украину практически со всех сторон, по мнению Климкина, указывают маневры «Запад-2021», которые стартовали недавно. По этой причине, как дипломат заявил, Киеву следует обратиться за помощью к НАТО, чтобы иметь ответ на вероятную угрозу.

Кроме того, Климкин сообщил, что Россия собирается «поглотить» Беларусь. На эту идею его натолкнули переговоры лидеров двух стран Путина и Лукашенко. Согласно мнению дипломата, белорусский президент ещё может «играться» или даже пытаться выторговать что-то для себя, но какого-либо существенного влияния это на стратегию Путина не окажет.

Ранее Павел Климкин заявил, что Москва намеревается поделить Украину. Часть будет включена в Союзное государство РФ и Белоруссии, а другая останется буфером между Россией и Западом.