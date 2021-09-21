Россия совсем скоро начнет действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине, заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин. Он пояснил, что выборы прошли успешно для президента РФ Владимира Путина, поэтому теперь Москва возьмется за Киев всерьез.

По словам Климкина, Европа не будет противиться Москве и признает результаты выборов в Госдуму. Причем даже ту их часть, в которой голосовали жители Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Ссориться с Россией на фоне стремительного газа – это не в интересах Евросоюза. Кроме того, Европа намерена сотрудничать с РФ из-за ситуации, которая сложилась в Афганистане.

Все это, по мнению бывшего главы внешнеполитического ведомства, открывает перед Москвой уникальные возможности. Она готова запустить жесткую и гораздо более продуманную и последовательную волну дестабилизации на Украине, не опасаясь негативной реакции Европы.