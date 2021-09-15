Североатлантический альянс в вопросах обеспечения безопасности Европы использует «Стратегию 30-30-30», предполагающую в случае вооруженного конфликта разворачивание тридцати кораблей, механизированных подразделений и воздушных эскадрилий. На все это отводится месяц. В то время как Россия может буквально за шесть дней перебросить в любую точку Европы четыре десятка своих тактических бригад.

Об этом рассказал бывший украинский парламентарий Степан Гавриш, который ранее занимал пост замглавы СНБО. Он пояснил, что в распоряжении НАТО имеется всего 4 высокомобильные группы, которые 24 часа в сутки находятся в состоянии повышенной боевой готовности. У России подобных групп 130, поэтому она способна моментально развернуть в Европе свои войска, если в этом возникнет необходимость.

Упомянул экс-депутат и об отношениях Украины и Североатлантического альянса. Он отметил, что НАТО постоянно требует приведения ВСУ в соответствие со своими стандартами, однако на самом деле на собирается включать Киев в свои ряды.