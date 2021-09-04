Полеты российской авиации в непосредственной близости от Аляски стали слишком уж интенсивными, заявляют высокопоставленные чиновники Министерства обороны Соединенных Штатов. Военный эксперт Кристофер Вуди отмечает, что в ответ на это США уже перебрасывают несколько десятков истребителей F-35 в регион.

Он рассказывает, что Аляска достаточно надежно прикрывалась с воздуха во время холодной войны. Но когда Советский Союз распался, о ПВО немного подзабыли. Поэтому Россия начала спокойно устраивать масштабные маневры прямо на границе воздушного пространства штата. Это не прошло мимо Пентагона, который уже выразил глубокую обеспокоенность действиями Москвы и решил подтвердить их делом. Сейчас на Аляске разворачивается сразу несколько эскадрилий F-35, которые при необходимости будут вылетать на перехваты и сопровождение российских самолетов.

По словам Вуди, Соединенные Штаты намереваются сделать Аляску регионом с самой высокой концентрацией боевой авиации из-за желания получить превосходство в Арктике. Берингов пролив совсем скоро по значимости может даже превзойти Ормузский или Малаккский, поэтому США перебрасывают 50 истребителей F-22 на базу в Элмендорф-Ричардсоне и еще 50 F-35 в Эйлсон.