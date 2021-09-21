Военные эксперты КНР и США сходятся в том, что слабость двигателя истребителя-невидимки Chengdu J-20, а также отсутствие у китайских ВВС стратегических транспортных средств ограничивают амбиции Китая в воздушной войне. Об этом пишет издание Business Insider. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Влиятельный китайский военный журнал Ordnance Industry Science Technology (OIST) заявил, что стелс-истребитель Chengdu J-20 улучшил наступательные и оборонительные способности китайских ВВС и будет стабильно участвовать в большем количестве учений для проверки способностей ведения воздушной войны. Предыдущие китайские самолеты, по мнению военных аналитиков КНР, не могли в достаточной степени обеспечить боевые сценарии для ВВС Китая, из-за их ограниченной дальности и универсальности.

«В реальном бою J-20 может воспользоваться преимуществами своей скрытности и прорвать линию обороны противника, открывая путь другим самолетам для выполнения других операций», – говорится в статье OIST. «Для наземных войск J-20 может проверить боеготовность радиолокационных войск, ракетных войск ПВО, зенитно-артиллерийских войск и так далее».

В минувшем августе Китай совершил большой вылет самолетов, в том числе истребителей-невидимок J-20, бомбардировщиков H-6K, больших транспортных самолетов Y-20 в рамках крупномасштабных стратегических военных учениях с Россией.

J-20 дебютировал в 2011 году, что сделало Китай второй страной после США, разработавшей истребитель пятого поколения с малозаметностью и сверхзвуковой крейсерской скоростью, а также сверхманевренностью и супер-авионикой. Китайский стелс-истребитель был доработан и принят на вооружение в 2017 году. С тех пор он превратился в модифицированную версию J-20B с управлением вектором тяги двигателей.

Его производитель, государственная корпорация авиационной промышленности Китая, сообщила в этом месяце, что в стадии разработки находится двухместная версия самолета. Продолжаются дискуссии о том, стоит ли доработать его для размещения на авианосцах. Но аналитики как в КНР, так и в США сомневаются, что только J-20 сможет позволить китайским военно-воздушным силам конкурировать с другими странами, особенно с Соединенными Штатами.

Ридзван Рахмат, главный военный аналитик Jane’s, сказал, что осталась нерешенной главная слабость J-20: его двигатель.

«Значительное количество находящихся в эксплуатации самолетов все еще зависит от двигателей, поставляемых из России. Этот двигатель может производить лишь около 125 килоньютонов тяги, что ничтожно по сравнению с истребителями пятого поколения, которые эксплуатируются конкурентами, такими как F-22 и F-35», – сказал Рахмат.

Он также пояснил: «Создаваемая тяга является важным параметром, поскольку она определяет типы маневров, которые может выполнять самолет, а также количество и типы вооружения, которое он может нести. Когда он попадает в воздушный бой, самолет с большей тягой будет иметь серьезное превосходство».

Пекинский военный эксперт Чжоу Ченмин сказал, что Китаю также нужно больше различных типов самолетов: «Китай не может полагаться только на J-20 в контроле за воздушным пространством, чего можно достичь только в том случае, если у Пекина будет достаточно транспортных самолетов и бомбардировщиков. Без этих жизненно важных самолетов у Китая не будет возможностей для дальних атак и логистики».