Брюс Уиллис примет участие в съёмках боевика «Исправительные меры», который выйдет на стриминговом сервисе Tubi. Об этом сообщает Collider.

Боевик, как отмечается, основан на графическом романе Гранта Честейна. В центре сюжета – заключенные, которые находятся в тюрьме строго режима. Здесь держат только самых опасных преступников, причем не все из них люди. Некоторые заключённые настолько опасны, что удерживать их приходится при помощи электрошоковых ошейников и усыпляющих препаратов.

Уиллис сыграет супергения по имени Юлиус Лэб, которые попадает в эту тюрьму. В качестве сценариста, режиссёра и продюсера выступит Шон Патрик. Кроме того, в съёмках фильма примет участие Майкл Рукер, который исполнит роль начальника тюрьмы.

Премьера фильма запланирована на весну следующего года.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Петров снимется в сериале от Netflix. Это будет второй сериал Netflix, снятый в России.