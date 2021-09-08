Стриминговый сервис Netflix заказал второй сериал, который будет снят в России. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Согласно имеющейся информации, работать над сериалом будет студия «Водород», которая входит в «Национальную Медиа Группу». Однако в этих компаниях прокомментировать ситуацию отказались. Также в Netflix указали, что до официального пресс-релиза не дают комментариев насчёт своих проектов.

В съёмках сериала, как стало известно, примет участие Александр Петров. По сюжету проекта, его герою нужно будет поставить в тюрьме спектакль вместе с заключёнными. Название для сериала ещё не выбрано, но известно, что съёмки должны начаться этой осенью.

Также отмечается, что в Санкт-Петербурге в настоящее время ведутся съёмки современной адаптации «Анны Карениной». Это первый российский сериал для Nelflix.

Недавно мы сообщали о том, что в российском сериале впервые применили технологию омоложения при помощи нейросетей. Использована технология была для актёра Павла Майкова, участвующего в съёмках сериала «Контакт».