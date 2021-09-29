Вооруженные столкновения в Приднестровье прекратились еще в 1992 году. Однако крепнущая дружба между НАТО и Украиной может привести к том, что конфликт в самопровозглашенной республике возобновится.

Политолог Владимир Брутер считает, что в настоящий момент армия Молдовы не способна на силовой захват Приднестровья. Однако Североатлантический альянс в последние годы активно интересуется этим государством. Так, под его руководством Кишинев уже принял новую Военную Стратегию и может рассчитывать на всестороннюю помощь от НАТО.

Именно эта помощь, по мнению Брутера, должна помочь Молдове максимально приблизиться к Западу. Однако в настоящий момент государство имеет нейтральный статус, что несколько затрудняет этот процесс. Кроме того, неизвестно, удержится ли Майя Санду в президентском кресле. На нее оказывается сильное давление со стороны пророссийских сил, и если они будут создавать серьезные проблемы НАТО, то блок откажется от помощи Кишиневу.

Военный эксперт Алексей Леонков поддерживает коллегу и считает, что Альянс вполне может попытаться организовать в Приднестровье военный переворот. Это позволило бы изгнать из республики российских миротворцев и получить контроль над регионом.