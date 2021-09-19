Британское гидрографическое судно HMS Echo военного назначения внезапно оказалось в зоне учений кораблей Северного флота России, пишет портал Avia.Pro. Ориентируясь на данные Телеграм-канала «Оперативная линия», он отмечает, что это была заранее спланированная провокация Лондона.

Корабль не запрашивал разрешения войти в закрытую для маневров зону, а просто вел наблюдение за учениями. Перехватывать его не стали, так как никакой опасности для российских кораблей HMS Echo. В то же время он мог стать случайной целью ракетных крейсеров, которые упражнялись в стрельбе в Баренцевом море.

Вполне вероятно, высказывают предположение эксперты, что Великобритания пыталась таким образом сорвать российские маневры. Российские военные все же воспользовались ситуацией и отработали на британском судне отражение атаки условного противника и нанесли по нему несколько учебных ударов.