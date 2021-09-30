Украина может не выплачивать долг России, составляющий 3 миллиарда рублей. Именно такое решение было принято британским судом по хорошо известному и изрядно затянувшемуся «делу Таймс Тревел».

Речь идет о трехмиллиардном займе, полученном Киевом в 2013 году под 5 процентов годовых. В декабре 2015-го Украина должна была погасить задолженность, однако после революции, приведшей к гражданской войне, она заявила, что Москва «заставила» взять эти средства в кредит. В 2014 году выплаты по нему были приостановлены, так как РФ присоединила Крым.

Британский суд фактически не признал того, что Украина получала деньги под принуждением. Однако это совсем не означает, что Россия получит их обратно. Скорее всего, Великобритания сделает все возможное, чтобы растягивать судебные процессы до бесконечности. Однако кое-что Россия и другие потенциальные кредиторы все-таки выиграли. «Дело Таймс Тревел» теперь уже не сможет стать прецедентом, который позволил бы Киеву не возвращать долги, придумывая истории о кредитах, оформленных «под давлением».