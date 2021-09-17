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Трэйси Краус, бывшая глава Минспорта Британии, обвинила британских парламентариев в том, что они регулярно выпивают прямо на рабочем месте, рассматривая законы в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно словам экс-министра, от немалого числа народных избранников, работающих в Вестминстерском дворце постоянно «разит перегаром», из-за чего крайне трудно настроиться на рабочий лад. Крауч добавила, что не выступает за особые нормы касательно распития алкоголя в здании парламента, однако она была сильно разочарована количеством людей, ходившим по местным коридорам и источавшим «запах перегара».

Экс-чиновница отметила, что тоже посещала бары, организованные во дворце, но старалась не употреблять спиртосодержащие напитки во время работы в парламенте. Многих также удивило ее признание в том, что она стала главой министерства, не давая на это свое согласие. Это и привело к тому, что вскоре она решила уйти в отставку.

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