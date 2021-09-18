Соединенным Штатам придется пожертвовать строительством подводных лодок типа Virginia для собственных нужд, чтобы построить 12 атомных субмарин для Королевского флота Австралии.

Научный сотрудник Брайан Кларк из Гудзоновского института, рассказал изданию Breaking Defense, что инфраструктура США не позволяет реализовывать одновременно два проекта. Поэтому если подлодки будут строится для Австралии, то американский флот не получит 12 новейших субмарин.

Кларк также предположил, что президент США Джо Байден специально принял такое решение, чтобы Канберра оплатила строительство подводных лодок, которые уже заложены в США. Однако особого смысла в этом нет, так как субмарины после передачи Королевскому флоту не смогут помочь американским ВМС.

По словам Кларка, слова которого приводит портал “ПолитРоссия”, США может также продолжить строить свои подлодки Virginia. Однако в этом случае Австралия получит атомные субмарины Astute, производство которых возьмет на себя еще один участник военно-политического блока AUKUS – Великобритания.