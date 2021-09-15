ВКС России ответили на удар ИГИЛ, который привел к гибели офицера, сообщает портал Avia.Pro. Напомним, инцидент произошел во время подрыва самодельного взрывного устройства, заложенного на пути следования российской автоколонны.

Удар был нанесен террористами ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), которые в последнее время активизировались в сирийской провинции Хомс.

ВКС России отследили перемещения террористов и определили местонахождение одной из их группировок. Боевики скрывались в пещере, по которой и был нанесен удар российскими бомбардировщиками. Он позволил уничтожить сразу несколько полевых командиров и рядовых террористов, что стало возмездием за нападение на гуманитарный конвой.