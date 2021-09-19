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Недавно между бойцом ММА Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым состоялся поединок.

Как сообщается, поединок состоялся по правилам кулачного боя. Всего было проведено три раунда, по две минуты каждый. Тарасов поначалу кружил вокруг Емельяненко, который, как уточняется, тяжелее его на 40 килограмм. По итогам первого раунда можно было решить, что блогер вполне способен победить. Но сил ему только и хватило на этот раунд. Позже Емельяненко отправил своего соперника несколько раз в нокаут.

По итогам поединка, Емельяненко единогласно был признан победителем. Отмечается, что всего на его счету 29 побед, 8 поражений, а также одна ничья.

Предполагается, что в следующий раз Емельяненко встретится с рэп-исполнителем Джиганом. По мнению некоторых, сейчас он способен только на подобные поединки.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин отказался подписывать паспорт паралимпийцу. Он отметил, что так он испортит документ.

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