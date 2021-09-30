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Компания Boeing, предпринимающая все возможные усилия для сокращения отставания США от России и Китая в сфере производства гиперзвуковых ракет, намеревается к сентябрю следующего года превратить в носителей этого оружия бомбардировщики B-1B Lancer. Подробности об этом рассказал эксперт американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Он пояснил, что сейчас только Boeing выступает за беспрестанную модернизацию B-1B. Даже несмотря на то, что после появления B-21 Raider эти самолеты будут списаны. Кроме того, идея превращения стратегического бомбардировщика в носителя гиперзвуковых ракет обязательно столкнется с серьезными проблемами.

Все дело в том, что в США сейчас разрабатывается несколько проектов такого оружия, а удачные испытания оно прошло всего один раз. Поэтому совершенно непонятно, под какие именно ракеты будет переделываться самолет. Кроме того, компании Boeing потребуются крупные средства на модернизацию. И выделять их Конгрессу придется как можно скорее. Потому что если обновление бомбардировщика затянется до момента появления B-21, то в нем уже не будет никакого практического смысла.

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  • Анна
  • 30.09.2021
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