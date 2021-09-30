На новостном сайте Avia.pro сообщили, что ударные беспилотники Bayraktar TB2, произведенные в Турции, впервые смогли запечатлеть залп ЗРК С-300.

Авторы материала отмечают, что дрону удалось зафиксировать пуск ракет зенитной установкой в рамках военных маневров, которые были проведены украинскими вооруженными силами. В этот момент БПЛА должен был следить за мишенью и подтвердить ее уничтожение. Таким образом, купленные у Анкары беспилотные летательные аппараты можно использовать не только для разведки и нанесения ракетных ударов, но и для наблюдения за ходом учений.

Эксперты напоминают, что турецкие боевые дроны могут находиться в небе свыше двенадцати часов, что позволяет применять их для проведения продолжительного дежурства в воздухе. При этом их впервые использовали в связке с С-300.