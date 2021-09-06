Пресс-центр украинского штаба ООС на Донбассе обвинил ополченцев самопровозглашенной ЛНР в атаке на жилой район поселка Зайцево. Данные о пострадавших не приводятся.

Представители центра заявили, что рано утром в понедельник беспилотный аппарат, прилетевший со стороны ДНР, сбросил на жилой район на окраине населенного пункта две самодельные бомбы. Их, по словам украинских военных, распечатали на 3D-принтере.

Сработало только одно взрывное устройство. Как утверждают представители ООС, в каждой бомбе находились «кассеты», которые начинили стальными боеприпасами. Также в устройствах содержалась пластическая взрывчатка весом около 500 граммов.

В штабе также заявили, что ДНР активно применяет беспилотные аппараты для разведки, после которой ополчение наносит удары по позициям ВСУ.