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Позиции украинских военнослужащих неподалеку от Нью-Йорка (населенный пункт на территории Украины, бывший поселок Новгородское) атаковал неизвестный беспилотный аппарат. Он сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего были ранены четверо бойцов.

Информацию об этом представил портал Avia.Pro. Сообщается, что удар украинского беспилотника был нанесен в ответ на обстрелы Донбасса военнослужащими ВСУ. В стане ДНР имеется информация о гибели украинских военных, однако она не подтверждена официально.

Взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, угодило по автомобилю с бойцами ВСУ. Характер повреждения машины указывает на то, что действительно могли быть погибшие. Впрочем, если взрывная волна ушла вверх, то солдаты могли отделаться лишь осколочными ранениями.

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