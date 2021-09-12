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Общественное движение Debout sur les remparts (YEREWOLO), действующее в Мали, обратились к Ассими Гойте, возглавляющему Временное правительство, с требованием выдворить из страны французских военнослужащих.

Также по стране прокатилась волна демонстраций, участие в которых в основном принимает молодежь. Протестующие требуют восстановить суверенитет Мали и избавиться от военного контингента Франции.

Авторы обращения также заявили, что единственным приемлемым вариантом иностранного вмешательства считают сотрудничество с Россией. Они уверены, что Москва станет на их сторону и поможет вернуть Мали свободу.

Активисты заявили, что Временное правительство удержится у власти, если пойдет на партнерство с Россией, которая способна восстановить в стране нормальную жизнь.

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  • Анна
  • 10.09.2021
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