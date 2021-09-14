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В Белом доме решили прервать прямую трансляцию с выступлением Джо Байдена, американским лидером, не дав тому закончить свою речь.

Отмечается, что данный инцидент произошел в Айдахо, где американский лидер проводил встречу со специалистами различных ведомств. Темой данного мероприятия были пожары, возникшие на западе США. Байден должен был задать вопрос одному из представителей Национальной ассоциации лесоводов, однако так и не смог до конца его озвучить по причине прерывания трансляции.

В американских СМИ отмечают, что администрация президента и раньше останавливала трансляции во время выступления главы государства. Некоторые предполагают, что причиной этому являются опасения насчет того, что Байден ввиду своего пожилого возраста не сможет грамотно ответить на вопросы представителей прессы.

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