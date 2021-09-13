Появление в Белоруссии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» должно порадовать и Польшу с Литвой, уверен белорусский парламентарий Олег Гайдукевич. Он заявил, что посредством этих ЗРК Минск защитит и эти европейские государства.

Также глава Либерально-демократической партии отметил, что Минск вынужден разворачивать на своих границах зенитно-ракетные комплексы для отражения нападения с воздуха. Североатлантический альянс регулярно проводит свои военные маневры в Прибалтике, что беспокоит белорусские власти.

Гайдукевич отметил, что Союзное государство надежно защитило свои границы. В настоящий момент существует план, в котором буквально поминутно расписаны действия белорусской и российской армий по отражению любого нападения потенциального противника.

Литва и Польша, по его мнению, могут ликовать – ведь теперь они надежно защищены российскими зенитно-ракетными комплексами.