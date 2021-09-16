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Гражданам США теперь придется оформлять визу для въезда в Беларусь. Ранее они имели право находиться на территории страны без нее на протяжении 30 суток.

Соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко. Также он отменил безвизовый режим для Гондураса и Бразилии. Одновременно с этим право въезжать в страну без визы получили граждане Пакистана, Египта, Ирана, Иордании и Южноафриканской республики. Но они должны будут иметь многоразовую визу Шенгенской зоны либо Евросоюза.

Из списка стран с безвизом исключены также Албания и Китай. Однако МИД Беларуси сообщил, что это технический шаг. Минск заключил с обеими государствами соглашения о взаимном безвизовом въезде с обычными паспортами, поэтому их граждане могут спокойно посещать страну без каких-либо дополнительных бумаг и штампов.

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