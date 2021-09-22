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Решение политических и прочих проблем в разных регионах планеты теперь будет осуществляться не военными методами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он заявил, что свою армию США используют лишь в самом крайнем случае.

Выступая на 76-й Генассамблее ООН, американский лидер анонсировал начало «эпохи неустанной дипломатии». Он заявил, что период войн завершился с выводом войск Соединенных Штатов из Афганистана. Теперь перед миром стоят другие задачи – борьба с коронавирусной инфекцией, кибернетическими угрозами и стремительными изменениями климата. Тут же Байден упомянул и борьбу с терроризмом, под которую вполне можно замаскировать любые боевые действия. Впрочем, пока американскому президенту хочется верить.

Байден отметил также, что США не хотят ни холодных, ни «горячих войн». Теперь, по его словам, все разногласия с другими странами будут разрешаться исключительно мирным дипломатическим путем.

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