В 2022 году США выделят Украине 275 миллионов долларов в качестве военной помощи. Кроме того, они продолжат поставки ракетных комплексов Javelin и с большой вероятностью снабдят Киев противоракетными системами «Железный купол». Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что это приведет к эскалации конфликта на Донбассе.

По мнению аналитика, за «Железным куполом» вполне могут последовать поставки американских танков и артиллерийских установок, которые обеспечат Украине возможность начать полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса.

Однако, заявляет эксперт, США должны помнить, что Россия вполне может ответить на подобные действия. К примеру, она продаст Венесуэле, Кубе, Никарагуа свои зенитно-ракетные комплексы С-300 или даже С-400, другое вооружение. Тогда Соединенные Штаты окажутся на прицеле у Москвы.