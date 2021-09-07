Семен Багдасаров, востоковед из РФ, подверг критике журналистку Ксению Собчак, сравнившую потери Советского Союза и Соединенных Штатов в Афганистане.

Собчак указала на то, что за 10 лет СССР потерял в этой ближневосточной республике более 15 тысячи бойцов, а американская армия за 20 лет лишилась «всего» 2,5 тысячи солдат. Эксперт при этом считает подобное сравнение некорректным. Он напомнил, что Саудовская Аравия и США направляли огромные средства на поддержку моджахедов, снабжая их минометами, артиллерией и другим вооружением.

При этом боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), по словам специалиста, были вооружены лишь китайскими АК-47, самодельной взрывчаткой и РПГ-7. Именно по этой причине нельзя сравнивать напрямую потери обеих стран, считает Багдасаров.