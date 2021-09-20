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Портал Avia.Pro рассказал об одном из эпизодов Второй Карабахской войны, в котором участвовала боевая машина пехоты БМП-3.

В принадлежащую ВС Азербайджана бронетехнику угодил крупнокалиберный снаряд армянских войск. В результате этого попадания БМП-3 разнесло не мелкие стальные осколки, которые разлетелись по округе. Потом их находили в нескольких сотнях метров от места взрыва.

Авторы публикации уточняют, что в боевую машину попал снаряд калибра 152 миллиметра. Он сперва вышиб БМП из окопа, из которого та вела огонь по противнику, а затем разметал ее в разные стороны в радиусе 250 метров.

Судя по тому, что от боевой машины пехоты остались только обломки, можно предположить, что у экипажа не было ни единого шанса выжить после столь мощного удара.

Эксперты портала подчеркивают, что БМП-3 официально не числится уничтоженной. Это может означать только, что Азербайджан умело манипулирует данным о 44-дневной войне и тщательно скрывает информацию не только о потерянной боевой технике, но и о количестве погибших.

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