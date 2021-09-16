Лидеры США, Австралии и Великобритании на совместной виртуальной пресс-конференции объявили о создании тремя этими странами нового военного блока AUKUS. Инициатором предложения считается австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, и на следующей неделе запланировано официальное подписание этого пакта в Вашингтоне.

Как сообщает австралийское издание Brisbane Times, новое партнерство образуется прежде всего для противодействия растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В качестве ближайших последствий создания AUKUS ожидается, что это приведет к разрыву Австралией спорного контракта на 90 миллиардов долларов с французским производителем подводных лодок Naval Group, заключенного в 2016 году.

Эта сделка заключалась в постройке 12 дизель-электрических подводных лодок и была подтверждена лично Моррисоном президенту Франции Эммануэлю Макрону всего два месяца назад, несмотря на то, что планируемые объемы закупки были снижены как минимум на 40 миллиардов долларов и отставали от графика на десять лет.

«Отмена этой сделки может стоить австралийским налогоплательщикам 400 миллионов долларов и разозлить Макрона. Но вместо этого Соединенные Штаты поделятся своими тщательно охраняемыми секретами атомных подводных лодок с Австралией, что сделает ее единственной страной, имеющей доступ к этим особо ценным технологиям, помимо Великобритании, которая получила такой доступ в 1958 году», – отмечает Brisbane Times.

«Мы собираемся строить эти субмарины в Австралии, на верфях Аделаиды, в тесном сотрудничестве с Великобританией и США», – сказал Моррисон на совместной пресс-конференции. Также он особо подчеркнул: «Австралия не стремится обладать ядерным оружием или создавать гражданский ядерный потенциал. И мы продолжим выполнять все наши обязательства по нераспространению ядерного оружия».

Пакт позволит Австралии получить на вооружение атомные подводные лодки, которые будут легко взаимодействовать с американскими и британскими подлодками. Выступая на совместной пресс-конференции, Байден заявил, что создание AUKUS направлено на обновление сетей альянсов Америки, чтобы они «лучше справлялись с угрозами сегодняшнего и завтрашнего дня».

Борис Джонсон сказал про новое военное партнерство, что «Великобритания, Австралия и США будут еще более тесно связаны друг с другом». По его словам, проектирование и постройка новых подводных лодок для ВМС Австралии создадут сотни научных и инженерных рабочих мест в Великобритании.

Лидеры создаваемого AUKUS заявили, что новые атомные подводные лодки будут введены в эксплуатацию «в кратчайшие возможные сроки». Пока не ясно, будет ли первая подводная лодка готова в этом десятилетии. Американские официальные лица заявили, что три страны договорились определить «оптимальный путь» для передачи технологии атомных подводных лодок в Австралию в течение следующих 18 месяцев.

Широкомасштабное «трехстороннее партнерство в области безопасности» также будет включать сотрудничество в области ракетного потенциала, кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых вычислений, исследований и разработок, а также промышленных цепочек поставок. Ожидается добавление других возможностей, в частности, давняя просьба Австралии о предоставлении большего доступа к американским ракетным технологиям будет обсуждаться уже на ближайших встречах политических и военных руководителей Австралии, США и Великобритании. AUKUS также углубит тесные отношения разведок, которые уже существуют в рамках сети обмена разведданными Five Eyes.

Хотя правительства трех стран подчеркнули, что это объявление не было направлено против какой-либо конкретной страны, Эрик Сэйерс, эксперт по политике безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Американского института предпринимательства, сказал: «Это на 100 процентов касается Китая, и мы должны перестать притворяться, что это что-нибудь другое».

Назвав соглашение о подводных лодках «смелым шагом», бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что оно несет в себе риски для Австралии, учитывая экономическую зависимость страны от Китая. «Китайцы сочтут это провокационным, и они должны отреагировать», – сказал Клэппер в эфире CNN.