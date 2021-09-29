На протяжении суток российская авиабаза «Хмеймим» подверглась сразу двум нападениям, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Милитарист». Авторы связывают эти атаки с попыткой протурецких боевиков вынудить Россию прекратить удары по своим позициям.

Первое нападение было зафиксировано в дневное время и осуществлялось с помощью беспилотного аппарата. Его сбили российские военные, не дав долететь до базы около двух километров.

Вторая атака с использованием барражирующего боеприпаса была организована ночью. Дрон-камикадзе своевременно обнаружил и перехватил ЗРПК «Панцирь-С1».

Помимо этого, канал «Милитарист» сообщает об обстрелах зенитно-ракетными комплексами сирийской оппозиции самолетов российских ВКС над Африном.

Центр по примирению враждующих сторон не дает официальных комментариев о нападениях. Известно лишь, что удары ВКС по боевикам усилились, поэтому атаки на авиабазу дали обратный эффект.