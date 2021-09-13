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Портал Avia.Pro не ссылаясь на какие-либо внешние источники рассказал об атаке боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) на гуманитарный конвой из РФ в Сирии.

Авторы публикации сообщают, что инцидент произошел в провинции Хомс. На маршруте автоколонны было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало в момент прохождения конвоя. Пока известно о несовместимом с жизнью ранении российской военнослужащего, уточняет Avia.Pro.

Никаких официальных данных об атаке пока нет. Эксперты портала уверены, что нападение было спланировано заранее. Террористы получили подробную информацию о времени и маршруте следования конвоя, поэтому смогли организовать атаку с использованием взрывного устройства.

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