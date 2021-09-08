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Александр Артамонов, эксперт по военным вопросам, жестко раскритиковал ракету «Нептун», разработанную на Украине, отметив, что она похожа на советский реактивный снаряд Х-35.

Согласно его словам, данное оружие уже не лезет «ни в какие ворота» в плане дальности, тихоходности и боевой готовности. При этом ранее Валентин Бадрак, украинский специалист, заявил, что стране следует серьезнее отнестись к ракетостроению, так как при наличии большого количества «Нептунов» российские корабли, по его мнению, не «ходили бы так нагло» в Азовском и Черном морях.

Однако Артамонов отметил, что большое количество этих ракет никак бы не помогло украинскому флоту. Он напомнил, что в рамках тестов «Нептун» даже не сработал. Артамонов заявил, что снаряд попросту развернулся и полетел обратно. Избежать последствий подобной ошибки удалось лишь благодаря использованию системы самоликвидации.

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