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В Соединенных Штатах проводится расследование преступлений сержанта Роберта Никосона в Сирии. Американское издание Army Times поясняет, что военнослужащий не выполнил приказ командования и допустил небрежность, из-за которой чуть не погибли его сослуживцы. Кроме того, сержант пытался препятствовать правосудию, угрожая следователям по своему делу.

Инцидент, который попал в поле зрения американских правоохранителей, произошел во время боя патруля армии США с сирийскими правительственными войсками. Перестрелка началась именно из-за действий Никосона, который вместо соблюдения установленных правил начал угрожать оружием военнослужащим армии САР.

В результате стрельбы один из сирийских солдат был убит, а двое получили ранения. Американские бойцы остались невредимы, однако следствие считает, что Никосон создал опасную для них ситуацию.

Сержант также приказал своим военным уничтожить видеозапись инцидента, которая была сделана видеокамерой одного из автомобилей патруля. Позже он заявил, что никаких перестрелок не было, а сирийцы просто пропустили колонну, не создавая ей проблем.

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