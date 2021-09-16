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Представители «Укроборонпрома» отметили, что украинская армия получила на вооружение новейшую РСЗО под названием БМ-21У «Верба».

Отмечается, что речь идет о боевом комплексе БМ-21 «Град», созданном еще в эпоху СССР. Его сняли с обычного колесного шасси «Урала» и переставили на КрАЗ. Специалисты смогли также автоматизировать множество функций данной системы. Впервые она была презентована около 6 лет назад, а через 4 года ей удалось пройти все испытания, однако украинское Минобороны до сих пор не реализовало ее массовое производство.

Эксперты считают, что хоть «Вербу» и приняли на вооружение, но она нескоро появится в украинских войсках. В СМИ напоминают, что данный комплекс может выпустить до 40 реактивных снарядов, способных уничтожить цель на расстоянии до 40 километров.

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