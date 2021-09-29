В период с 12 по 26 сентября военнослужащие и гражданские эксперты стран Северной Европы отрепетировали противодействие гибридным угрозам на командно-штабных учениях Совместных экспедиционных сил (JEF) под руководством Великобритании. Об этом сообщает издание Baltic Times.

В учениях Joint Protector 21, проведенных параллельно в Эльвдалене (Швеция) и в Нортвуде (Великобритания), в целом участвовало свыше 500 военнослужащих и гражданских экспертов различных областей и ведомств из стран Балтии и Северной Европы, Нидерландов и Великобритании, а также специалисты Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам, базирующегося в Хельсинки.

Как указывает Командование обороны Дании на своем официальном сайте, по заявленному сценарию Joint Protector 21 его участникам ставилась задача отражать гибридные атаки на энергетическую инфраструктуру и информационное пространство, а также другие значимые элементы экономики. Кроме того, в задачах учений значилась необходимость справиться с ситуациями, связанными с нелегальной иммиграцией и обычными военными угрозами.

«Гибридные нападения теперь стали реальностью, систематически организовываемой враждебными государствами, о чем свидетельствует миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши, исходящее из Беларуси», – сказал для Baltic Times генерал-майор Вейко-Велло Палм, заместитель командующего эстонскими силами обороны, посетивший прошедшие учения.

Он также добавил: «Гибридные атаки произошли в тот же период, что и российские крупномасштабные учения «Запад», и это показало, что мы должны быть готовы к одновременному столкновению с очень разными угрозами, связанными с военной деятельностью, внутренней безопасностью и деятельностью по оказанию влияния».

Палм подчеркнул, что учения дали возможность союзникам по НАТО отработать совместные действия с Финляндией и Швецией, которые являются важными партнерами и гарантами безопасности в Северных и Балтийских странах. «Сотрудничество с нашими ближайшими соседями в рамках Совместных экспедиционных сил улучшает безопасность всего Северного и Балтийского региона и усиливает защиту Эстонии», – сказал Палм.

Baltic Times напомнило, что совместные экспедиционные силы JEF – это коалиция, созданная в 2014 году и возглавляемая Великобританией. В нее также входят Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и, с апреля текущего года, Исландия. Приоритетными направлениями коалиции являются регион Балтийского моря, Крайний Север и Северная Атлантика.

После активации JEF Великобритания предоставляет необходимые командные и силовые элементы, которые государства-члены дополняют своими возможностями. Так, в марте в Балтийском море прошла коалиционная операция Expone, где британские подводные лодки отрабатывали поддержку стран Балтии в Балтийском море.