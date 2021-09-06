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Алексей Арестович, член украинской делегации по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил, что российские воздушные силы будут полностью уничтожены, если они «атакуют» Украину.

В рамках участия в одной из интернет-передач на YouTube Арестович сообщил, что ВСУ обладают 57 противовоздушными батареями, которые прикрывают наземные подразделения от ударов с воздуха. Он добавил, что российские войска ждут значительные проблемы, если они применят свои боевые самолеты против соседнего государства.

Украинский политик отметил, что в случае соответствующей атаки российские истребители будут падать с неба, как град. В СМИ напоминают, что Украина продолжает обвинять РФ в том, что она развязала вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся около 7 лет назад. Российские власти опровергают подобные заявления.

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