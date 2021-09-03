Компания Apple намеревалась осенью ввести новую функцию, которая бы сканировала все имеющиеся на устройствах фотографии. По замыслу, она должна была предотвращать факты жесткого обращения с детьми, однако эксперты нашли множество недостатков в данной опции.

Именно поэтому Apple объявила, что пока сканирование фото будет отложено.

«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие месяцы выделить дополнительное время для сбора информации и внесения улучшений», – сообщили представители компании.

В то же время они заявили, что отказываться от внедрения новой опции Apple не намерена. Проверка всех фотографий на девайсах, по мнению представителей компании, позволит уберечь многих детей и от сексуального насилия, и от эксплуатации взрослыми.

Напомним, что о функции сканирования фото Apple сообщила в первых числах августа. Это заявление вызвало лавину критики среди пользователей, которые заподозрили компанию в желании полностью контролировать владельцев смартфонов, планшетов и ноутбуков.