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Народная артистка России Ангелина Вовк пожаловалась на свою пенсию.

Как сообщается, пенсия артистки составляет 17 тысяч рублей, также она получает надбавку в размере 30 тысяч рублей за звание народного артиста. Таким образом, общая пенсия у неё составляет 47 тысяч рублей. Этой суммы, по слова Ангелины, ей на всё не хватает и это обидно.

В эфире передачи «Секрет на миллион» Вовк заявила, что ей не хватает пенсии на путешествия, так как авиабилеты сейчас стоят очень дорого. Получаемой суммы не хватит даже на то, чтобы съездить в санаторий. В итоге артистка вынуждена подрабатывать и только потому она может позволить себе путешествия.

Отмечается также, что Ангелина имеет ряд льгот на уменьшение оплаты ЖКУ и связи.

Недавно представители счетной палаты рассказали, что большая часть российского бюджета тратится на пенсии. На пенсионные выплаты ушел 1 триллион 772 миллиарда рублей.

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