Американский военно-аналитический портал War on the Rocks пояснил, что США и НАТО могут ожидать от российских военно-стратегических учений «Запад-2021». В отличие от антироссийской истерии, развязанной политиками и СМИ в Польше и Литве, военные аналитики США дают взвешенные оценки. Перевод основных положений статьи представлен изданием discover24.ru.

Ежегодные стратегические учения, такие как «Запад», позволяют российскому Генеральному штабу развивать оперативные концепции, проверять военную и гражданскую интеграцию, экспериментировать со структурой сил, мобилизацией резервов или элементами материально-технического обеспечения. С 2009 года масштабные учения такого типа чередуются на одном из четырех основных стратегических направлений: «Запад», «Восток», «Центр» и «Кавказ», и проводятся под руководством командований соответствующего военного округа. Однако в последние годы мы стали свидетелями более круглогодичного подхода к учениям, а также более высокого уровня готовности во всех силах.

Учения «Запад» традиционно сочетают военную подготовку для ведения региональной или крупномасштабной войны, демонстрацию возможностей и политическую сигнализацию. «Запад-2021» будет крупнее предыдущей итерации 2017 года. Это происходит на фоне политического кризиса в Беларуси и продолжающейся конфронтации между Россией и НАТО, которая привела к активизации военных учений, развертываний и активности в Европе. Учения этого года также продемонстрируют способность России отстаивать свои интересы в Беларуси и размещать значительную военную мощь на территории этой страны.

Крупные учения – это действительно время для бдительности и осторожности, но они также открывают возможности для западных аналитиков и спецслужб. Такие учения, как Запад, предоставляют полезную обновленную информацию о состоянии российских вооруженных сил и способности Москвы создавать и развертывать боевую мощь в регионе, вызывающем наибольшую озабоченность американских плановиков, а также об эволюции возможностей, оперативных концепций и интеграции сил.

Белорусские официальные источники дают представление о сценарии на 2021 год: поскольку военно-политическая ситуация в Европе ухудшается, западные государства обращают внимание на Беларусь и, не сумев дестабилизировать Беларусь невоенными средствами, эта западная коалиция решает применить силу для достижения своих политических целей. Российско-белорусская коалиция должна заставить эту западную группировку прекратить боевые действия на приемлемых условиях.

«Запад-2021» пройдет в Беларуси на пяти полигонах – в Бресте, Барановичах, Домановском, Обуз-Лесновском, Ружанском и окрестностях Гродно. Многие из этих ареалов находятся на западе страны, недалеко от границы с Польшей и Литвой. Кроме того, будут задействованы еще девять полигонов в России, а Северный флот также будет играть важную роль в текущих учениях.

Обычно это упражнение состоит из двух этапов. В первые три дня российские войска имитируют вторжение НАТО в Беларусь, на которое Россия и Беларусь совместно реагируют. Этот сегмент проверяет способность России поднимать подразделения в боевую готовность, мобилизовать резервы и размещать активные подразделения в зоне боевых действий (на полигонах) в условиях моделирования крупномасштабных аэрокосмических атак США и НАТО с нескольких стратегических направлений. Одна из основных задач на этом этапе – отразить и парировать стратегическую воздушно-космическую атаку НАТО как на российские силы, так и на критически важную инфраструктуру на территории России. Российские войска не просто развертываются и обороняются на этом этапе, но и участвуют в устойчивых контратаках, стремясь дезорганизовать и ослабить наступательную операцию противника с помощью обычных ударов и электронных атак.

На втором этапе общевойсковые российские силы «стабилизируют» ситуацию в ответ на кризис. Российские сухопутные войска будут имитировать маневренную оборону, ослабляя наступательные силы и втягивая их в огневые «котлы» или «карманы», прежде чем затем проведут контрнаступление. Российские силы стратегического сдерживания будут моделировать удары по критическим целям на ТВД, а также по инфраструктуре противостоящих государств. Это призвано продемонстрировать способность российских вооруженных сил нанести существенные издержки обычными средствами и заставить противника отказаться от конфликта. ВМФ России отработает уничтожение надводных и авианосных ударных групп противника, отражение высадки десанта и нанесение дальних ударов по наземной инфраструктуре. Подразделения ВДВ прибудут для усиления передовых формирований и проведения рейдов для удержания оперативно значимых позиций.

Российские военные по-прежнему считают себя уступающими НАТО в военном отношении в контексте региональной или крупномасштабной войны. Учения серии «Запад» – убедительное проявление этих опасений. Прежде всего, это попытка России сдержать то, что Москва считает наихудшим сценарием с точки зрения политических целей США, и вселить в страну доверие к своим собственным вооруженным силам. Учения также служат напоминанием о том, что Россия продолжает оставаться мощной военной державой с обычным и ядерным оружием.