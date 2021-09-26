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Американские военные убили трех гражданских в Сирии, на территории провинции Дейр-эз-Зор. Информацию об этом предоставило информационное агентство SANA.

В распоряжение агентства попали сведения о высадке американского десанта, который по прибытию в северо-восточный регион Сирии открыли беспорядочный огонь по сельскохозяйственным угодьям и домам мирных граждан. Инцидент произошел в населенном пункте Эш-Шухейль.

Сирийское правительство неоднократно заявляло, что военнослужащие Соединенных Штатов находятся в стране незаконно. Оно называет ВС США оккупантами, захватившими провинции Дейр-Эз-Зор, Рака и Эль-Хасеке исключительно ради воровства нефти с крупнейших месторождений страны. Природные ресурсы американские войска вывозят в соседний Ирак.

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