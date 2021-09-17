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Читатели портала американского телеканала Fox News с юмором отреагировали на новость об отказе австралийцев от контракта с Францией на постройку атомных подводных лодок. Париж действительно понес как финансовые, так и репутационные потери. Он терпеливо «обрабатывал» Австралию несколько лет, чтобы получить «жирный» заказ, однако стоило США поманить пальчиком, как Канберра сразу же переметнулась к ним.

Именно поэтому обиженная Франция уже строит планы по выходу из Североатлантического альянса и перехода в глухую оппозицию к Соединенным Штатам. Что из этого выйдет, пока неизвестно, но американские читатели уже вдоволь посмеялись над Парижем.

«Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага», – напомнил французам историю пользователь RightofYou.

Читатель foulball высказался в том же стиле. Он написал, что субмарины должны уметь не только погружаться под воду, но еще и выныривать обратно. Причем очень важно обратить внимание именно на второй пункт, с юмором заметил пользователь.

«Прости, Макрон, это просто бизнес», – написал db3.

Припомнили Франции и «Мистрали», которые она строила для России. Тогда Париж нанес Москве удар ножом в спину, но сейчас возмущается из-за точно таких же действий США.

Впрочем, французам сейчас совершенно не до смеха. Они строят планы борьбы против Вашингтона. Возможно, в них просто говорит обида, но точно предсказать исход этого скандала пока невозможно.

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